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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 04.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 0 0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 595 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz 2019 Yılı Faaliyet Döneminde 1.934.473 TL Dönem Kârı elde etmesine karşın, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinden ötürü, 2019 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2020 yılı içerisinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.570.455,59
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.934.473 6.256.827,14
4. Vergiler ( - ) -4.888 0
5. Net Dönem Kârı 1.951.803 6.256.827,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -6.238.054 -17.564.051,34
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -4.286.251 -11.307.224,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2019 mali yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususu el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853536


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Cumhuriyet 2.540 2.562 10,80  
Tam 2.615 2.628 11,00  
Yarım 1.270 1.286 5,40  
Çeyrek 635 644 2,70  
Gümüş.Ons 18,19 18,23 0,37  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 0,07  
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