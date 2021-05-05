Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2021 18:26



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Yeni Geçerlilik Süresi Hk. Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05.05.2021 Tarih ve 611 Sayılı Toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz Milyon TL) artırılarak, 50.000.000 (Elli Milyon) TL den 150.000.000 (Yüzellimilyon ) TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
3. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" Başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934736


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.420
Değişim :  0,26% |  3,75
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.416  
En Yüksek
1.425 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 42,24 120.831.655 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 2.776.000 % 10,00  
UTPYA 28,60 1.119.754 % 10,00  
LUKSK 62,15 5.080.684 % 10,00  
YESIL 85,85 3.832.259 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3181 8,3220 % -0,03  
Euro 9,9883 9,9967 % -0,14  
Sterlin 11,5423 11,6002 % 0,17  
Frank 9,0753 9,1300 % -0,00  
Riyal 2,2122 2,2233 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 3,56  
Altın Gr. 477 477 1,08  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,40 26,44 -0,08  
Gümüş Gr. 7,07 7,08 -0,02  
B. Petrol 69,55 69,55 0,67  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru