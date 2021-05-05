***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2021 18:26
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Yeni Geçerlilik Süresi Hk. Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05.05.2021 Tarih ve 611 Sayılı Toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz Milyon TL) artırılarak, 50.000.000 (Elli Milyon) TL den 150.000.000 (Yüzellimilyon ) TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
3. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" Başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934736
BIST