***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2021 15:32
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı, Yeni Geçerlilik Süresi Talebi ve Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05.05.2021 Tarih ve 611 Sayılı Toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz Milyon TL) artırılarak, 50.000.000 (Elli Milyon) TL den 150.000.000 (Yüzellimilyon ) TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
3. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" Başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verildiği 05.05.2021 tarihinde Kamuoyu ile paylaşılmıştı.
İlgili karar doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.05.2021 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır.
Kamuyounun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935246
BIST