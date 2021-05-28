***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.05.2021 14:40
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı, Yeni Geçerlilik Süresi Talebi ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.05.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin, ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak üzere 07.05.2021 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.05.2021 tarihinde onaylanmış, 28.05.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı_20210528_143033.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni_20210528_143122.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938664
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