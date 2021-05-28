***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı, Yeni Geçerlilik Süresi Talebi ve Esas Sözleşme Tadili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.05.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin, ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak üzere 07.05.2021 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.05.2021 tarihinde onaylanmış, 28.05.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı_20210528_143033.pdfEK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni_20210528_143122.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938664BIST