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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.07.2021 17:38



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı, Yeni Geçerlilik Süresi Talebi ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.07.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirketimiz esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilmesi için, Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ uyarınca, 31.05.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz Bakanlık tarafından 09.06.2021 tarihinde onaylanmış, 15.06.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı 12.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantımızda, Sayın Genel Kurulun onayına sunulmuş ve ilgili tadil tasarısı oy birliği ile kabul edilmiştir.
İlgili Genel Kurul Kararı, 16.07.2021 tarihli Türkiye Ticaet Sicil Gazetesinin 10371 sayılı gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı_20210528_143033.pdf
EK: 2 Bakanlık Onay Yazısı_20210615_134647.pdf
EK: 3 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni_20210615_134606.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951526


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