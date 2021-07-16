***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı, Yeni Geçerlilik Süresi Talebi ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Sicil TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.07.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.07.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirketimiz esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilmesi için, Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ uyarınca, 31.05.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz Bakanlık tarafından 09.06.2021 tarihinde onaylanmış, 15.06.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı 12.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantımızda, Sayın Genel Kurulun onayına sunulmuş ve ilgili tadil tasarısı oy birliği ile kabul edilmiştir.İlgili Genel Kurul Kararı, 16.07.2021 tarihli Türkiye Ticaet Sicil Gazetesinin 10371 sayılı gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı_20210528_143033.pdfEK: 2 Bakanlık Onay Yazısı_20210615_134647.pdfEK: 3 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni_20210615_134606.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951526BIST