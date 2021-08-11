***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi05.08.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi11.08.2021Davanın KonusuIsparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgiliKarşı Taraf(lar)Ahmet PAŞAOĞLUDavanın TutarıBedelsizDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Bedelsizİlgili Mahkeme ve Dosya NoIsparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2021/219 E.Davanın Duruşma TarihiBilinmiyorAlınan KararTensip TutanağıBir Sonraki Duruşma TarihiBilinmiyorVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokAçıklamalarIsparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili Şirketimiz aleyhine, Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU tarafından, Dava açıldığı bilgisi tebliğ alınmıştır.İlgili davaya ilişkin cevap dilekçesi, Yasal süresi içerisinde ilgili mahkemeye sunulacaktır.Herhangi bir ihtiyadi tedbir talebi ya da kararı söz konusu değildir.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957224BIST