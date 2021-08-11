Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

11.08.2021 11:55



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
05.08.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.08.2021
Davanın Konusu
Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili
Karşı Taraf(lar)
Ahmet PAŞAOĞLU
Davanın Tutarı
Bedelsiz
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bedelsiz
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2021/219 E.
Davanın Duruşma Tarihi
Bilinmiyor
Alınan Karar
Tensip Tutanağı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Bilinmiyor
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Açıklamalar

Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin  İptali İstemi İle İlgili Şirketimiz aleyhine, Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU tarafından, Dava açıldığı bilgisi tebliğ alınmıştır.
İlgili davaya ilişkin cevap dilekçesi, Yasal süresi içerisinde ilgili mahkemeye sunulacaktır.
Herhangi bir ihtiyadi tedbir talebi ya da kararı söz konusu değildir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957224


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:271.431
Değişim :  -0,46% |  -6,67
Açılış :  1.439  
Önceki Kapanış :  1.437  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler12:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.016.306 % 10,00  
KARYE 13,06 91.505.591 % 9,93  
DAGI 4,71 31.736.029 % 9,79  
VKING 6,24 7.889.046 % 9,09  
BRYAT 366,90 57.668.673 % 8,39  
daha fazla
12:27 Alış Satış %  
Dolar 8,6331 8,6361 % 0,44  
Euro 10,1260 10,1319 % 0,38  
Sterlin 11,8915 11,9512 % 0,35  
Frank 9,3109 9,3670 % 0,45  
Riyal 2,2959 2,3074 % 0,54  
daha fazla
12:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 4,92  
Altın Gr. 481 481 3,72  
Cumhuriyet 3.198 3.246 28,00  
Tam 3.182 3.262 27,28  
Yarım 1.538 1.578 13,20  
Çeyrek 771 789 6,60  
Gümüş.Ons 23,35 23,40 0,03  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 70,56 70,56 -0,07  
Seans Raporu 12:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru