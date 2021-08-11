***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
11.08.2021 11:55
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
05.08.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.08.2021
Davanın Konusu
Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili
Karşı Taraf(lar)
Ahmet PAŞAOĞLU
Davanın Tutarı
Bedelsiz
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bedelsiz
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2021/219 E.
Davanın Duruşma Tarihi
Bilinmiyor
Alınan Karar
Tensip Tutanağı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Bilinmiyor
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Açıklamalar
Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili Şirketimiz aleyhine, Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU tarafından, Dava açıldığı bilgisi tebliğ alınmıştır.
İlgili davaya ilişkin cevap dilekçesi, Yasal süresi içerisinde ilgili mahkemeye sunulacaktır.
Herhangi bir ihtiyadi tedbir talebi ya da kararı söz konusu değildir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957224
BIST