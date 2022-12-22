***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
22.12.2022 15:12
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
05.08.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.08.2021
Davanın Konusu
Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili
Karşı Taraf(lar)
Ahmet PAŞAOĞLU
Davanın Tutarı
Bedelsiz
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bedelsiz
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2021/219 E.
Davanın Duruşma Tarihi
22.12.2022
Alınan Karar
Ortaklığımız lehine, Davanın Reddine Karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Paşaoğlu Tarafından Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili dava, mahkeme tarafından istinaf yolu açık olmak üzere, ortaklık lehine reddetmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089165
BIST