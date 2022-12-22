***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi05.08.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi11.08.2021Davanın KonusuIsparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgiliKarşı Taraf(lar)Ahmet PAŞAOĞLUDavanın TutarıBedelsizDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Bedelsizİlgili Mahkeme ve Dosya NoIsparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2021/219 E.Davanın Duruşma Tarihi22.12.2022Alınan KararOrtaklığımız lehine, Davanın Reddine Karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarEski Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Paşaoğlu Tarafından Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili dava, mahkeme tarafından istinaf yolu açık olmak üzere, ortaklık lehine reddetmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089165BIST