***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 18:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2018/17.12.2018/18.02.219/11.03.2019/10.05.2019/09.07.2019/31.07.2019/05.11.2019/10.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmelerimiz çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı Kapsamında Sermaye Artırımı için 10.01.2020 Tarihinde SPK'ya başvuru yaptığımızı duyurmuştuk.
Tahsisli Satış Anlaşması imzaladığımız Secoya Grup İnc. Tarafından alım şartlarında değişiklik talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık Finansman Daire Başkanlığından görüş istenmiş, SPK'nın :29833736-105.01.01.01-E.3270 tarihli Görüşüne istinaden,
Tahsisli Satış Sözleşmemiz Secoya Group Inc ile karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833377
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1378
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5880
En Düşük
6,4403
18:057,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05343,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,10
|Açılış
|: 343,17
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.730.534
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1472
|8,1880
|% 1,82
|
|Frank
|6,8367
|6,8778
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7481
|1,7568
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-9,48
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,00
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,54
|25,54
|-2,41
|
Seans Raporu
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