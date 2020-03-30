***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2018/17.12.2018/18.02.219/11.03.2019/10.05.2019/09.07.2019/31.07.2019/05.11.2019/10.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmelerimiz çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı Kapsamında Sermaye Artırımı için 10.01.2020 Tarihinde SPK'ya başvuru yaptığımızı duyurmuştuk.Tahsisli Satış Anlaşması imzaladığımız Secoya Grup İnc. Tarafından alım şartlarında değişiklik talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık Finansman Daire Başkanlığından görüş istenmiş, SPK'nın :29833736-105.01.01.01-E.3270 tarihli Görüşüne istinaden,Tahsisli Satış Sözleşmemiz Secoya Group Inc ile karşılıklı olarak fesih edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833377BIST