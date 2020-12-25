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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.12.2020 18:10



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş ("Aksu") ile Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. ("Göltaş Enerji") ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Çimento") arasında 25 Aralık  2020 tarihinde Aksu ve Göltaş Enerji arasındaki tüm ihtilaflı konuların sulh yoluyla halledilmesi için bir anlaşma ("Anlaşma") imzalanmıştır. 
    Tarafların yönetim kurullarınca onaylanan Anlaşma uyarınca taraflar bu ihtilaflar ile ilgili dava ve şikayetlerinden ve ileri sürdükleri iddialardan tamamen, karşılıklı, gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak feragat etmişler ve ileride de herhangi bir mecrada ilgili veya benzer iddiaları ileri sürmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir. 
    Anlaşma ile ayrıca 28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu'nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından taahhüt edilen ve primli hisse iştirak bedeli olarak Göltaş Enerji'ye ödenen 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesinin de 30.06.2022 tarihine kadar Aksu tarafından talep edilmesi halinde Göltaş Çimento veya Göltaş gurubu şirketlerinden biri tarafından Aksu'ya devredilmesi taahhüt edilmiş, hisselerin devir bedelinin ise hisselerin Göltaş Çimento'ya olan maliyeti artı bu rakam üzerine yürütülecek faiz artı bu devirden elde edilecek kar nedeniyle ortaya çıkabilecek ek kurumlar vergisi yükünü telafi etmeye yönelik bir prim olarak belirlenmesi konusunda taraflar anlaşmıştır. 
    Kamuoyunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894991


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