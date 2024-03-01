***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Nükhet İPEKLER bugün itibarıyla görevinden ayrılmış olup, yerine Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Mustafa TUTAR'a bağlı olarak görev yapmak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" bulunan Sayın Dr. Selma KURTAY görevlendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253852BIST