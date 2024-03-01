***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 17:07
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Nükhet İPEKLER bugün itibarıyla görevinden ayrılmış olup, yerine Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Mustafa TUTAR'a bağlı olarak görev yapmak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" bulunan Sayın Dr. Selma KURTAY görevlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253852
BIST
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17:299.131
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -62,76
|Açılış
|: 9.218
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|: 9.194
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9.101
En Yüksek
9.227
17:2931,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1251
|Açılış
|: 31,4200
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|Önceki Kapanış
|: 31,2100
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31,4296
En Düşük
31,1768
17:2933,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 33,9500
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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En Düşük
33,7387
17:292.071,91
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|Açılış
|: 2.071,91
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|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
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2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.043.913
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.355.888
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.625.882
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|216.490.973
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.863.091
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.830.856
|% -9,93
|
|EDATA
|31,00
|446.905.971
|% -8,82
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.665.977.539
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.109.745.112
|% 5,68
|
|KONTR
|294,75
|4.640.932.966
|% 2,70
|
|THYAO
|278,25
|4.457.871.407
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,35
|2.043.483.892
|% 2,25
|
|ODAS
|10,65
|1.730.297.287
|% 5,55
|
|ISCTR
|10,80
|1.691.662.284
|% -2,70
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,54
|772.142.552
|% -1,77
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3541
|31,3586
|% 0,40
|
|Euro
|33,9296
|33,9445
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,4722
|39,6702
|% 0,41
|
|Frank
|35,1749
|35,3868
|% -0,01
|
|Riyal
|8,3367
|8,3785
|% 0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|872,97
|874,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,00
|941,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,13
|83,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,43
|2.052,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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17:44HKTM
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 24.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 306 adet işlem
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17:43KBORU
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 160.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 268, 778 adet işlem
-
17:42KBORU
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 182, 136 adet işlem
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17:41JANTS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 204 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 26 kaybederek (% -0.84 ) 9, 620