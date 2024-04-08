***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 08.04.2024 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Serdar Pehlivan'ın 31.03.2024 tarihli Yerel Seçimlerde Isparta ili Atabey İlçesi Belediye Başkanı olarak seçilmesinin kesinleşmesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuza sunmuş olduğu istifasının kabulüne,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270191BIST