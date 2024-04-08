***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2024 14:49
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 08.04.2024 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Serdar Pehlivan'ın 31.03.2024 tarihli Yerel Seçimlerde Isparta ili Atabey İlçesi Belediye Başkanı olarak seçilmesinin kesinleşmesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuza sunmuş olduğu istifasının kabulüne,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270191
BIST
'
16:279.739
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 119,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.746
16:2732,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:2735,0438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2913
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:272.407,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,09
|Açılış
|: 2.407,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ENTRA
|13,31
|19.550.660
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|422.797.024
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.686.945
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.063.474
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.246.063
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.957.366
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.304.358.751
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|179,40
|286.408.517
|% -4,57
|
|THYAO
|308,00
|8.800.890.947
|% 0,24
|
|ISCTR
|12,87
|4.519.980.840
|% 0,86
|
|TUPRS
|180,80
|3.282.197.169
|% 0,61
|
|VAKBN
|17,33
|3.062.416.315
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,66
|2.953.532.766
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,87
|4.519.980.840
|% 0,86
|
|VAKBN
|17,33
|3.062.416.315
|% 4,15
|
|ZOREN
|5,78
|959.653.224
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,49
|1.559.838.150
|% 6,17
|
|HALKB
|16,55
|2.338.713.578
|% 9,97
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1007
|32,1231
|% 0,34
|
|Euro
|34,9952
|35,0438
|% 0,84
|
|Sterlin
|40,5893
|40,7927
|% 0,65
|
|Frank
|35,5045
|35,6825
|% 0,36
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,67
|27,70
|% 0,66
|
|Platin
|953,62
|955,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,10
|1.044,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,74
|90,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,32
|2.331,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42BAKAB
Yüzde 7.90 oranında artışla 46.72 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 187 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 18 artarak (% 0.79 ) 8, 605
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, PASEU, BNTAS, ENTRA, MOGAN, LUKSK, ASUZU, FLAP, KENT, HATSN
-
16:41
SAFKR, ANELE, YKSLN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:41
TDGYO, EUKYO, ALCAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında