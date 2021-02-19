***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76 284.482,760 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 HamilineB Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 16.215.517,240 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 16.500.000,000 100,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 artış ile 33.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 16.500.000 TL tutarındaki sermaye artışının ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (1,00 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 03.12.2020 tarihli ve 604 nolu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.12.2020 tarihinde yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve 2021/9 Sayılı haftalık bülteninde onaylandığı duyurulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK5_Fon_Kullanım_Raporu_20201210_135733.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911093BIST