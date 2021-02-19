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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2021 17:37



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76 284.482,760 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 Hamiline
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 16.215.517,240 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.500.000 16.500.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 19.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 artış ile 33.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 16.500.000 TL tutarındaki sermaye artışının ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (1,00 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 03.12.2020 tarihli ve 604 nolu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.12.2020 tarihinde yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve 2021/9 Sayılı haftalık bülteninde onaylandığı duyurulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK5_Fon_Kullanım_Raporu_20201210_135733.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911093


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Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
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