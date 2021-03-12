***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76 284.482,760 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 Hamiline A Grubu, AKSU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00053 31.960,385 0B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 16.215.517,240 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 Hamiline B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00061 109.673,57 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 16.500.000,000 100,00000 141.633,955Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 23.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.02.2021Ödeme Tarihi 25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.500.000,00 TL bedelli artırılarak 33.000.000,00 TL'na yükseltilmesine ilişkin 23.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelenB grubu payların toplam nominal değeri 109.673,570 Türk Lirası olup, kalan paylar, 11-12 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuş. Kalan Pay adedi olan 109.673,570 adet B grubu payın tamamı, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada satılmıştır.A grubu payların toplam nominal değeri 31.960,385 Türk Lirası olup, kalan paylar, 11-12 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi doğrultusunda Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu Mimar Sinan Caddesi, Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta adresinde satışa sunulmuştur. Şirketimize e-mail ve Elden teslim edilen Talep dilekçelerine istinaden, Kalan Pay Adedi olan 31.960,385 adet A grubu payın tamamı, 7 farklı Gerçek ve Tüzel Kişi Talepliler arasındaki oransal dağıtıma göre dağıtılmış, ve tamamı satılmıştır.Dolayısı ile, Şirketimiz 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.500.000,00 TL bedelli artırılarak 33.000.000,00 TL'na yükseltilmesine ilişkin ihraç edilen 16.500.000 Adet payın tamamı satılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917955BIST