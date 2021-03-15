Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2021 16:16



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının tamamlanması ve Toplam elde edilen Fon Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76 284.482,760 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 Hamiline A Grubu, AKSU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00053 31.960,385 0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 16.215.517,240 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 Hamiline B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00061 109.673,57 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.500.000 16.500.000,000 100,00000 141.633,955

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.03.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
Ödeme Tarihi 25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.500.000,00 TL olan çıka
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:381.559
Değişim :  0,13% |  2,00
Açılış :  1.559  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.566 En Düşük
1.554
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOZDE 9,14 332.180.988 % 9,99  
JANTS 624,20 254.071.074 % 9,99  
TRILC 19,48 13.185.389 % 9,99  
SANKO 13,21 52.098.808 % 9,99  
EGGUB 249,30 264.402.604 % 9,97  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Dolar 7,5569 7,5616 % -0,07  
Euro 9,0183 9,0258 % -0,32  
Sterlin 10,4616 10,5141 % -0,45  
Frank 8,0956 8,1444 % -0,24  
Riyal 2,0082 2,0183 % -0,16  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 2,11  
Altın Gr. 420 420 0,44  
Cumhuriyet 2.798 2.841 5,00  
Tam 2.785 2.857 6,32  
Yarım 1.346 1.382 3,06  
Çeyrek 675 691 1,53  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 0,19  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,04  
B. Petrol 68,17 68,17 -1,05  
Seans Raporu 17:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru