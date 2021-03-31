***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının tamamlanması ve Ana Sözleşmemizin 7. Maddesinin Tadili Hk. Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76 284.482,760 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 Hamiline A Grubu, AKSU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00053 31.960,385 0B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 16.215.517,240 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 Hamiline B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00061 109.673,57 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 16.500.000,000 100,00000 141.633,955Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 23.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.02.2021Ödeme Tarihi 25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2021 Tarih ve 608 Sayılı Toplantısında,03.12.2020 Tarih ve 604 Sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile, Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 16.500.000 TL(%100 ), artırılarak 33.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmişti.İlgili başvurumu Sermaye Piyasası Kurulunun 18.02.2021 Tarih ve 9/265 Sayılı toplantısında olumlu karşılanmış, Yeni Pay kullanma süresi olan, 23.02.2021 – 09.03.2021 Tarihleri arasında kullanılan Rüçhan Haklarından toplam 16.358.366,05 TL Nakit girişi olmuştur.Yeni Pay alma (Rüçhan) Haklarının kullanımından sonra kalan B grubu 109.673,570 adet pay Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada 11.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında satışa sunulmuş olup, 109.673,570 adet B gurubu pay (Ortalama 6,8595 TL) den satılmış, bu satış sonucunda 109.673,570 TL nominal, 642.630,48 TL emisyon primi, Kalan 31.960,385 adet A Grubu pay ise, İzahnamede belirtildiği üzere Şirket merkezinde Kalan B grubu payların Ağırlıklı ortalama satış fiyatı baz alınarak satışa sunulmuş, ve 31.960,385 Nominal, 187.271,90 TL Emisyon primi olmak üzere Toplam 971.536,34 TL nakit girişi olmuştur.Bu İşlemler sonucu artırılan 16.500.000 TL nominal pay değeri karşılığı, 829.902,38 TL emisyon primi olmak üzere toplam 17.329.902,38 TL nakit girişi olmuştur. Böylece, satılamayan pay'da kalmadığından Ödenmiş sermayemiz 33.000.000 (Otuzüçmiyon TL) ye çıkmıştır.Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 33.000.000 TL olup, Şirketimizin Esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi Başlıklı 7. Maddesinin" ektek bulunan şekilde tadil edilmesi hususunun uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,Bu karar kapsamında gerekli işlemleri yürütmek üzere, tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Mustafa Tutar ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihal İspir'in yetkili kılınmasınaOy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Aksu_Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_7.Madde.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922147BIST