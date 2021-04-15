***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Sonrasında Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi için SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76 284.482,760 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 Hamiline A Grubu, AKSU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00053 31.960,385 0B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 16.215.517,240 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 Hamiline B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00061 109.673,57 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 16.500.000,000 100,00000 141.633,955Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 23.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.04.2021SPK Başvuru Tarihi 10.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.02.2021Ödeme Tarihi 25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.500.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 33.000.000,00 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Semaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu,İlgi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil_Metni_Onaylı_20210415_161212.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928520BIST