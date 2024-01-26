***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 568.965,52 568.965,520 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 HamilineB Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 32.431.034,48 32.431.034,480 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 33.000.000 33.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 12.12.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000,-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.01.2024 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243124BIST