***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.01.2024 20:04
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 568.965,52 568.965,520 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 Hamiline
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 32.431.034,48 32.431.034,480 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 33.000.000 33.000.000,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 12.12.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000,-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.01.2024 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243124
BIST