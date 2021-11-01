***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.11.2021 14:51
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973391
BIST
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|RALYH
|7,15
|82.816.601
|% 10,00
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|ZRGYO
|2,20
|18.323.402
|% 10,00
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|GSRAY
|3,97
|132.230.274
|% 9,97
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|TSPOR
|5,96
|101.275.766
|% 9,96
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|KARYE
|24,30
|86.326.113
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|EGSER
|14,27
|41.419.577
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|BIOEN
|23,72
|421.804.737
|% -9,95
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|AKFGY
|6,09
|78.145.556
|% -9,91
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|NUGYO
|14,08
|38.483.492
|% -9,74
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|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
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|GARAN
|10,10
|2.122.115.569
|% 2,54
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|SISE
|8,47
|792.800.948
|% -2,19
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|THYAO
|15,29
|752.364.501
|% 2,14
|
|GUBRF
|71,75
|582.190.296
|% 4,36
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|AKBNK
|5,94
|564.977.121
|% 1,37
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|GARAN
|10,10
|2.122.115.569
|% 2,54
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|YKBNK
|2,79
|532.247.119
|% 2,20
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|EKGYO
|2,04
|241.647.475
|% 3,55
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|ODAS
|1,45
|154.945.724
|% 3,57
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|DOHOL
|2,74
|278.072.327
|% 3,01
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|16:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,5129
|9,5194
|% -0,73
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|Euro
|11,0201
|11,0309
|% -0,75
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|Sterlin
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|13,0341
|% -0,84
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|Frank
|10,3687
|10,4312
|% -0,57
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|Riyal
|2,5261
|2,5387
|% -0,89
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.789
|1.789
|5,80
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|Altın Gr.
|547
|547
|-2,92
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|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|12,00
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|Tam
|3.596
|3.687
|10,33
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|Yarım
|1.738
|1.783
|5,00
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|Çeyrek
|872
|892
|2,50
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|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|0,12
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|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|-0,04
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|B. Petrol
|84,45
|84,45
|0,73
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