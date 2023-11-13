***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128. 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu kararına bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin olarak, hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine,2.Elde edilecek gelirin işbu Raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına,3.Anılan Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Internet sitemizde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.Kamuyounun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217568BIST