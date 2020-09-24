***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 14:25
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı vi
TANER MİRZA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman İcrada Görevli Değil SERVE Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
VEDAT AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Hayır 5.27 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
KAYHAN GİRİTLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
ŞİNASİ OLGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
NİHAL İSPİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Değil Isparta Ticaret Odası Genel Sekreterliği Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876448
BIST
15:441.117
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En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BRYAT
|148,50
|59.693.190
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.139.286
|% 10,00
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|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
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|SONME
|16,74
|13.199.035
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.604.002
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
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|GARAN
|6,94
|2.408.060.365
|% 5,47
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|SISE
|6,82
|1.027.013.055
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|805.852.967
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,99
|669.586.428
|% 4,83
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|YKBNK
|2,10
|553.745.839
|% 3,96
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|GARAN
|6,94
|2.410.038.231
|% 5,47
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|YKBNK
|2,10
|554.101.059
|% 3,96
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|KRDMD
|3,27
|806.094.017
|% -0,61
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|ADESE
|2,39
|446.240.823
|% 3,46
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|SKBNK
|1,58
|269.844.313
|% 2,60
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6310
|7,6335
|% -0,88
|
|Euro
|8,8870
|8,8946
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,7100
|9,7587
|% -0,67
|
|Frank
|8,2156
|8,2651
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0296
|2,0397
|% -0,89
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,73
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,21
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,43
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,21
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,80
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|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|-0,19
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|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,09
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