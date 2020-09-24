***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTANER MİRZA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman İcrada Görevli Değil SERVE Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilAHMET PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiVEDAT AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Hayır 5.27 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiMUSTAFA TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilKAYHAN GİRİTLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim KomitesiŞİNASİ OLGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim KomitesiNİHAL İSPİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Değil Isparta Ticaret Odası Genel Sekreterliği Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876459BIST