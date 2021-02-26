***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2021 16:31
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TANER MİRZA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bşk. V. Özel/Tüzel Kişilere Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nurol Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 7.59 NEROX INTERNATIONAL B.V. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
VEDAT AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği 5.44 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil
KAYHAN GİRİTLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
ŞİNASİ OLGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
NİHAL İSPİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Isparta Ticaret Odası Genel Sekreterliği Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913338
BIST
18:051.471
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424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.106.866
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.565.949
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.381
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.747.963
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.282.230
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.755.238
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.026.975
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.801.918
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|461.610
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.484.752.224
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.848.902.921
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.105.176.155
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|918.371.631
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|471.029.807
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|868.475.150
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4686
|7,4768
|% 1,69
|
|Euro
|9,0564
|9,0677
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,3110
|10,3627
|% 0,41
|
|Frank
|8,1690
|8,2182
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9746
|1,9845
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,69
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|-0,90
|