***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTANER MİRZA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bşk. Özel/Tüzel Kişilere Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Bşk. Hayır Bağımsız Üye DeğilVEDAT AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Üye