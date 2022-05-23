***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2022 18:18
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİM 94400500 24.024.927,25 TRY 22,45 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031879
BIST
18:052.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,63
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1081
|Açılış
|: 26,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0590
|Açılış
|: 11,0888
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1197
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05939,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,57
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|47,52
|7.123.893
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.349.767
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.812.925
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.575.218
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.571.572
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.347.958
|% -10,00
|
|UFUK
|34,86
|1.226.788
|% -9,92
|
|SELVA
|10,16
|27.416.739
|% -8,88
|
|ORCAY
|18,22
|132.983.355
|% -7,56
|
|OZRDN
|9,25
|2.572.322
|% -7,50
|
|THYAO
|42,94
|3.461.662.078
|% 0,19
|
|GARAN
|15,28
|3.224.740.040
|% -5,97
|
|ASELS
|23,52
|2.247.429.626
|% 3,25
|
|PETKM
|9,12
|2.233.864.056
|% -1,30
|
|SISE
|19,28
|2.040.790.619
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,28
|559.647.460
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.308.450.576
|% 1,62
|
|PETKM
|9,12
|2.233.864.056
|% -1,30
|
|KARSN
|5,76
|1.354.207.655
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,58
|547.870.836
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7446
|15,7647
|% -0,68
|
|Euro
|16,8323
|16,8601
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,7731
|19,8723
|% 0,03
|
|Frank
|16,2752
|16,3732
|% 0,35
|
|Riyal
|4,1921
|4,2131
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,35
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de