***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 17:16
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TANER MİRZA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bşk. Özel/Tüzel Kişilere Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil
VEDAT AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği 5.62 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
KAYHAN GİRİTLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
HÜSEYİN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Emekli Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
MUSTAFA GÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 14.04.2022 İcrada Görevli Değil MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018560 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi- Kurumsal Yönetim Komitesi
SERDAR PEHLİVAN 01.11.2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075934 Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetim Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075938
BIST
17:514.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 63,22
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
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4.100
En Düşük
3.987
17:5118,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6850
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|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6707
En Düşük
18,5879
17:5118,3825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 18,4900
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|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,5502
En Düşük
18,3534
17:51986,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,20
|Açılış
|: 986,07
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|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VAKKO
|33,88
|5.790.465
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.323.384
|% 9,99
|
|HEDEF
|14,77
|75.799.719
|% 9,98
|
|ALKA
|41,66
|195.230.156
|% 9,98
|
|YKSLN
|10,70
|118.557.074
|% -9,93
|
|LIDER
|48,30
|153.592.305
|% -8,87
|
|VERTU
|32,88
|164.659.245
|% -8,16
|
|KRTEK
|25,14
|101.094.912
|% -8,11
|
|DYOBY
|20,66
|219.824.561
|% -7,93
|
|THYAO
|102,00
|5.940.614.042
|% 0,69
|
|SASA
|129,40
|4.053.499.175
|% 7,65
|
|ASELS
|33,18
|3.579.994.013
|% 2,98
|
|SISE
|32,98
|3.338.452.898
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,52
|2.986.868.602
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,47
|2.678.457.201
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,29
|2.586.699.021
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,11
|2.390.659.946
|% -2,25
|
|AKBNK
|14,52
|2.986.868.602
|% -0,68
|
|TSKB
|2,99
|594.085.934
|% -0,66
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6192
|% 0,07
|
|Euro
|18,3786
|18,3903
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3004
|21,4072
|% 0,19
|
|Frank
|18,5616
|18,6734
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.629
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.230
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.633
|9,00
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
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17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
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17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de