***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Eğirdir/ÇayköyYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDr. Selma KURTAY Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.03.2024 0246 232 60 44 aksue@aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200036 700105Gökhan MERT Mali ve İdari işler Müdürü. 01.03.2024 02462326044Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 568.965,52 TRY 1137931.04 TRY 1,73 15 İşlem GörmüyorB Hamiline 32.431.034,48 TRY 64862068.96 TRY 98,27 1 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253902BIST