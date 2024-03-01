***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2024 17:30
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Eğirdir/Çayköy
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dr. Selma KURTAY Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.03.2024 0246 232 60 44 aksue@aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200036 700105
Gökhan MERT Mali ve İdari işler Müdürü. 01.03.2024 02462326044
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 568.965,52 TRY 1137931.04 TRY 1,73 15 İşlem Görmüyor
B Hamiline 32.431.034,48 TRY 64862068.96 TRY 98,27 1 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253902
BIST