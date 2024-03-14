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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2024 09:09
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dr. Selma KURTAY Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.03.2024 0246 232 60 44 yatirimci@aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200036 700105
Gökhan MERT Mali ve İdari işler Müdürü. 01.03.2024 02462326044 aksue@aksuenerji.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258665


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 200.005,00 3.104.598 % 0,00  
YAYLA 20,04 52.769.047 % 0,00  
VERUS 267,50 17.581.463 % 0,00  
YGGYO 45,42 7.620.120 % 0,00  
UFUK 294,00 3.686.759 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,1228 32,1270 % 0,27  
Euro 35,2141 35,3042 % 0,40  
Sterlin 41,6248 41,8335 % -0,04  
Frank 36,9818 37,1672 % -0,11  
Riyal 8,6759 8,7194 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,92 24,94 % 0,66  
Platin 938,06 939,72 % 0,66  
Paladyum 1.059,90 1.061,90 % 0,66  
Brent Pet. 84,08 84,08 % 0,66  
Altın Ons 2.168,65 2.169,00 % 0,66  
Seans Raporu 18:10
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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