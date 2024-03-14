***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDr. Selma KURTAY Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.03.2024 0246 232 60 44 yatirimci@aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200036 700105Gökhan MERT Mali ve İdari işler Müdürü. 01.03.2024 02462326044 aksue@aksuenerji.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258665BIST