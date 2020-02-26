***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2020Karar Sayısı591Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİNYÖNETİM KURULUNUNKARAR TARİHİ : 26.02.2020KARAR SAYISI : 591Şirketimizce hazırlanan, Finansal Eksen Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından Bağımsız Denetime tabi tutulan, 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (S.P.K.) Seri II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve S.P.K tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), S.P.K. düzenlemeleri doğrultusunda,- Tarafımızca incelendiği- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımzda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksillik içermediğini,- Şirketimzideki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarrı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,Yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Kayhan GİRİTLİOĞLU Şinasi OLGUNDenetimden Sorumlu Denetimden SorumluKomite Üyesi Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821825BIST