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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

17.02.2021 18:11



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
607
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ     : 17/02/2021
KARAR SAYISI     : 607
Şirketimizce hazırlanan, Finansal Eksen Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından Bağımsız Denetime tabi tutulan, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (S.P.K.) Seri II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve S.P.K tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), S.P.K. düzenlemeleri doğrultusunda,
- Tarafımızca incelendiği
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımzda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksillik içermediğini,
- Şirketimzideki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarrı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,
Yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Kayhan GİRİTLİOĞLU                                Şinasi OLGUN
 Denetimden Sorumlu                            Denetimden Sorumlu
     Komite Üyesi                                       Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910485


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