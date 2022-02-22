***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi22/02/2022Karar Sayısı623Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUNKARAR TARİHİ : 22.02.2022KARAR SAYISI : 623Şirketimizce hazırlanan, Finansal Eksen Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından Bağımsız Denetime tabi tutulan, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (S.P.K.) Seri II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve S.P.K tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), S.P.K. düzenlemeleri doğrultusunda,- Tarafımızca incelendiği- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, Yapılan Açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Kayhan GİRİTLİOĞLU Şinasi OLGUNDenetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003534BIST