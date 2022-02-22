***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.02.2022 18:30
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
623
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ : 22.02.2022
KARAR SAYISI : 623
Şirketimizce hazırlanan, Finansal Eksen Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından Bağımsız Denetime tabi tutulan, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (S.P.K.) Seri II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve S.P.K tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), S.P.K. düzenlemeleri doğrultusunda,
- Tarafımızca incelendiği
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, Yapılan Açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Kayhan GİRİTLİOĞLU Şinasi OLGUN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003534
BIST