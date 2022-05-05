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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.05.2022 18:16
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
635
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ("SPK") II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN ("TEBLİĞ") 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi: 5 Mayıs 2022
Karar Sayısı: 635
 
Şirketimizce hazırlanan 31 Mart 2022'de sona eren üç aylık döneme ait, Tebliğ uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunun ve Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
• Tarafımızca incelendiğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,
Yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mustafa GÜNEŞ                                                 Nihal İSPİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Bşk.                  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  
                                        
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026743


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Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,18  
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