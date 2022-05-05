***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/05/2022Karar Sayısı635Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN ("SPK") II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN ("TEBLİĞ") 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIFinansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi: 5 Mayıs 2022Karar Sayısı: 635Şirketimizce hazırlanan 31 Mart 2022'de sona eren üç aylık döneme ait, Tebliğ uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunun ve Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda• Tarafımızca incelendiğini,• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,Yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Mustafa GÜNEŞ Nihal İSPİRBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite Bşk. Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026743BIST