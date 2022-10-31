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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
640
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ("SPK") II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN ("TEBLİĞ") 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
  
 
Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
  
Karar Tarihi: 31 Ekim 2022
  
Karar Sayısı: 640
  
 
Şirketimizce hazırlanan 30 Eylül2022 tarihinde sona eren dokuz 
aylık döneme ait, Tebliğ uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunun ve Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
• Tarafımızca incelendiğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finans
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Riyal 4,9393 4,9641 % 0,10  
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Altın Ons 1.645 1.645 11,78  
Altın Gr. 984 984 7,46  
Cumhuriyet 6.610 6.710 39,00  
Tam 6.618 6.677 26,00  
Yarım 3.225 3.262 13,00  
Çeyrek 1.617 1.630 6,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,63 0,44  
Gümüş Gr. 11,68 11,69 0,22  
B. Petrol 94,29 94,29 1,48  
Seans Raporu 17:14
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