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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

14.02.2024 12:56
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

       Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 30.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 13.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen (B) Grubu payların toplam nominal değeri 234.557,247 TL olup, bu paylar 16.02.2024 ve 19.02.2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Halka arz edilecek 234.557,247 TL nominal değerli (B) Grubu paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.osmanlimenkul.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249466


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