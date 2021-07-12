***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, 18.04.2019 Tarihinde atanan fakat, 12.07.2021 tarihli Olağan genel kurul toplantısında görevinden alınan Ahmet Paşaoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesindeki Üyeliğinden boşalan yere , Yine Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Şahin'in atanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Yapılan bu atama ile,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kayhan GİRİTLİOĞLU, Üyesi Hüseyin ŞahinRiskin Erken Saptanması Komite Başkanı Şinasi OLGUN, ÜyesiVedat AKYOL ve Nihal İSPİR,Denetim Komitesi Başkanı Kayhan GİRİTLİOĞLU, Üyesi Şinasi OLGUNÜcret ve Aday Gösterme Komitesi görevinin Kurumsal Yönetim Komitesince üstlenilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950503BIST