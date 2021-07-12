***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.07.2021 21:33
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, 18.04.2019 Tarihinde atanan fakat, 12.07.2021 tarihli Olağan genel kurul toplantısında görevinden alınan Ahmet Paşaoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesindeki Üyeliğinden boşalan yere , Yine Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Şahin'in atanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Yapılan bu atama ile,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kayhan GİRİTLİOĞLU, Üyesi Hüseyin Şahin
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Şinasi OLGUN, ÜyesiVedat AKYOL ve Nihal İSPİR,
Denetim Komitesi Başkanı Kayhan GİRİTLİOĞLU, Üyesi Şinasi OLGUN
Ücret ve Aday Gösterme Komitesi görevinin Kurumsal Yönetim Komitesince üstlenilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950503
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|3.349
|-34,00
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|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
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|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
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|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
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|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
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|Gümüş Gr.
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