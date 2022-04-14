***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince,Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından,Denetim Komitesi Başkanlığına Mustafa GÜNEŞ, Üyeliğine Nihal İSPİR'in atanmasınaKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Mustafa GÜNEŞ, Üyeliğine Hüseyin ŞAHİN'in atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Nihal İSPİR, Üyeliğine Vedat AKYOL ve Kayhan GİRİTLİOĞLU'nun Atanmasına,Ücret ve Aday Gösterme Komitesine herhangi bir atama yapılmamasına, Bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince üstlenilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020701BIST