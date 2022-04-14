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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.04.2022 17:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince,
 Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından,
Denetim Komitesi Başkanlığına Mustafa GÜNEŞ, Üyeliğine Nihal İSPİR'in atanmasına
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Mustafa GÜNEŞ, Üyeliğine Hüseyin ŞAHİN'in atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Nihal İSPİR, Üyeliğine  Vedat AKYOL ve Kayhan GİRİTLİOĞLU'nun Atanmasına,
 
Ücret ve Aday Gösterme Komitesine herhangi bir atama yapılmamasına, Bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince üstlenilmesine,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020701


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