***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.04.2022 17:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince,
Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından,
Denetim Komitesi Başkanlığına Mustafa GÜNEŞ, Üyeliğine Nihal İSPİR'in atanmasına
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Mustafa GÜNEŞ, Üyeliğine Hüseyin ŞAHİN'in atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Nihal İSPİR, Üyeliğine Vedat AKYOL ve Kayhan GİRİTLİOĞLU'nun Atanmasına,
Ücret ve Aday Gösterme Komitesine herhangi bir atama yapılmamasına, Bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince üstlenilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020701
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1112
|Açılış
|: 15,7500
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05922,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,29
|Açılış
|: 922,99
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.499.048
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6063
|14,6135
|% 0,13
|
|Euro
|15,7789
|15,8027
|% -0,70
|
|Sterlin
|19,0382
|19,1337
|% -0,24
|
|Frank
|15,4774
|15,5706
|% -0,46
|
|Riyal
|3,8870
|3,9065
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-13,65
|
|Altın Gr.
|925
|926
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
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17:58PSGYO
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17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
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17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
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17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem