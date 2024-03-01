***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Nükhet İPEKLER'in yerine, Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarihli kararıyla Sayın Dr. Selma KURTAY görevlendirilmiştir. Bu bağlamda, Şirketimizin son durum itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Mustafa GÜNEŞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Hüseyin ŞAHİN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Dr. Selma KURTAYKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253854BIST