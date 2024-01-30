***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.01.2024 09:03
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 07/02/2024) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243459
BIST
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10:558.454
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -17,94
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5530,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5532,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:551.989,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:53
|CATES
|88,00
|531.992.930
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|37.975.730
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,58
|57.246.455
|% -6,06
|
|UFUK
|107,10
|1.932.861
|% -5,05
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|BURVA
|100,20
|10.662.226
|% -4,57
|
|GARFA
|107,30
|22.761.447
|% -4,11
|
|THYAO
|270,75
|1.806.712.488
|% -1,19
|
|EREGL
|43,82
|1.206.655.534
|% 0,23
|
|TARKM
|857,50
|1.201.761.322
|% 5,02
|
|MIATK
|40,54
|884.383.056
|% 6,63
|
|AKBNK
|39,76
|779.547.933
|% 0,25
|
|EKGYO
|10,24
|749.139.889
|% 0,39
|
|ZOREN
|4,64
|174.254.036
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,50
|765.358.884
|% 0,75
|
|PETKM
|21,50
|697.508.710
|% 0,19
|
|TSPOR
|1,56
|44.568.763
|% -1,27
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3546
|30,3603
|% 0,05
|
|Euro
|32,8883
|32,8981
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,4114
|38,6041
|% -0,11
|
|Frank
|35,1143
|35,3259
|% 0,08
|
|Riyal
|8,0715
|8,1120
|% 0,05
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|930,72
|932,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,82
|991,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,88
|81,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,28
|2.038,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
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