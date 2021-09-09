***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.09.2021 18:14
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE.E) payında 10/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/10/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963022
BIST
10:431.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.452
10:438,4249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4597
En Düşük
8,4155
10:439,9835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0201
En Düşük
9,9678
10:43488,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 488,20
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|35,42
|51.997.777
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|5.876.309
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|80.230.495
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.179.425
|% 9,96
|
|AKFGY
|4,18
|2.663.581
|% 6,91
|
|TGSAS
|17,50
|1.414.858
|% -9,98
|
|OYLUM
|5,19
|8.632.586
|% -6,32
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|ORMA
|28,00
|10.640
|% -3,11
|
|GARAN
|9,66
|483.461.369
|% 1,05
|
|THYAO
|12,61
|175.442.319
|% -0,16
|
|EGEPO
|7,04
|116.383.609
|% 4,61
|
|KRDMD
|7,27
|116.131.919
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,57
|108.586.799
|% 0,39
|
|GARAN
|9,66
|483.461.369
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,57
|108.586.799
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,86
|42.886.400
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,73
|97.136.589
|% -0,17
|
|EGEPO
|7,04
|116.383.609
|% 4,61
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4235
|8,4254
|% -0,14
|
|Euro
|9,9784
|9,9854
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,6564
|11,7148
|% 0,12
|
|Frank
|9,1630
|9,2182
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% -0,09
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|6,58
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|0,85
|