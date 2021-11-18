***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.11.2021 18:14
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE.E) payında 19/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/12/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978539
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,1174
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 0,4847
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
18:0512,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 0,5843
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
18:05659,32
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 21,60
|Açılış
|: 659,32
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.909.563
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.908.116
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.810.014
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.345.701
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.169.366
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.237.479
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|75.926.687
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,27
|6.998.180.138
|% 3,11
|
|YKBNK
|3,61
|3.591.026.628
|% 7,12
|
|AKBNK
|7,26
|2.952.044.047
|% 2,11
|
|PETKM
|7,72
|2.615.638.929
|% 0,13
|
|SISE
|11,10
|2.394.648.994
|% 6,53
|
|YKBNK
|3,61
|3.591.026.628
|% 7,12
|
|GARAN
|12,27
|6.998.180.138
|% 3,11
|
|TSKB
|1,57
|673.515.271
|% -0,63
|
|AKBNK
|7,26
|2.952.044.047
|% 2,11
|
|SKBNK
|1,15
|429.173.796
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0939
|11,1174
|% 4,56
|
|Euro
|12,6020
|12,6279
|% 4,85
|
|Sterlin
|14,7689
|14,8429
|% 3,33
|
|Frank
|11,8159
|11,8871
|% 3,61
|
|Riyal
|2,9236
|2,9382
|% 3,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-5,03
|
|Altın Gr.
|657
|657
|19,06
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|0,22
|
|B. Petrol
|80,70
|80,70
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
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17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS