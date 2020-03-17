***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:30
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829724
BIST
10:1687.852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -36,19
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.856
10:166,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:167,1688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1632
10:16308,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -4,95
|Açılış
|: 308,49
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|RTALB
|3,25
|20.377.674
|% 8,33
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|CRFSA
|4,86
|857.785
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,78
|4.158
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|5.654
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|ARMDA
|11,71
|129.732
|% -9,99
|
|ASELS
|22,70
|89.843.988
|% -0,96
|
|THYAO
|7,95
|84.227.456
|% -3,40
|
|GARAN
|8,26
|56.012.734
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,02
|25.176.333
|% -0,49
|
|GSRAY
|1,67
|21.100.827
|% -9,24
|
|TSKB
|0,89
|11.180.792
|% 1,14
|
|GSRAY
|1,67
|21.100.827
|% -9,24
|
|YKBNK
|2,02
|25.176.333
|% -0,49
|
|KARSN
|1,28
|13.796.629
|% 0,79
|
|THYAO
|7,95
|84.227.456
|% -3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8454
|7,8848
|% -0,32
|
|Frank
|6,7512
|6,7918
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7097
|1,7183
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|-24,00
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,89
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,82
|30,82
|0,77
|