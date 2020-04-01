***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 10:19
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833739
BIST
12:0589.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -515,50
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
12:056,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6512
En Düşük
6,6108
12:057,2685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2647
12:05341,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 5,48
|Açılış
|: 341,25
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.472
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|SAMAT
|1,77
|1.629.240
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,13
|7.462.575
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|INFO
|8,07
|278.258
|% -4,95
|
|QNBFL
|102,50
|1.703.134
|% -4,92
|
|GARAN
|8,06
|241.777.696
|% -0,86
|
|PGSUS
|36,64
|207.503.278
|% 7,13
|
|THYAO
|9,02
|191.586.346
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,93
|166.412.609
|% 2,09
|
|ASELS
|23,24
|157.505.018
|% -1,53
|
|IHLGM
|1,09
|154.163.020
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,52
|55.937.976
|% 1,96
|
|ODAS
|1,40
|147.518.684
|% 2,94
|
|CEMAS
|0,79
|46.293.847
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|166.412.609
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1930
|8,2340
|% 0,06
|
|Frank
|6,8639
|6,9053
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7608
|1,7697
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,32
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|