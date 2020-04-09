***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 10:12
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836808
BIST
14:3094.318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.092,83
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
14:306,7351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0363
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
14:307,3251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0450
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
14:30359,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,16
|Açılış
|: 359,61
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.670.750
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|62.005.092
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.358.743
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.666.144
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.277.533
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,45
|16.230.753
|% -4,39
|
|TIRE
|7,29
|17.403.122
|% -3,83
|
|TDGYO
|2,72
|4.077.128
|% -3,55
|
|GARAN
|8,01
|537.684.221
|% 1,78
|
|GSRAY
|2,58
|443.001.445
|% 2,38
|
|ASELS
|25,12
|439.009.649
|% 0,48
|
|ECILC
|4,63
|435.793.959
|% 7,93
|
|THYAO
|9,71
|390.480.990
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,58
|443.001.445
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,93
|239.225.266
|% 2,12
|
|ECILC
|4,63
|435.793.959
|% 7,93
|
|IHLAS
|0,58
|40.590.561
|% 1,75
|
|TSPOR
|3,94
|274.950.844
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3355
|8,3773
|% -0,26
|
|Frank
|6,9043
|6,9459
|% -0,43
|
|Riyal
|1,7868
|1,7958
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|12,36
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,11
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,38
|34,38
|1,54
|
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