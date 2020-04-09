***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 15:16
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836909
BIST
16:3794.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.623,75
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.999
En Düşük
93.629
16:376,6548
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1166
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:377,2883
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0818
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:37359,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,14
|Açılış
|: 359,27
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.751.936
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.934.665
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.223.834
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.862.476
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.508.803
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|IHEVA
|2,50
|79.370.410
|% -6,02
|
|INFO
|5,36
|24.055.132
|% -5,96
|
|TDGYO
|2,69
|4.441.299
|% -4,61
|
|GARAN
|8,09
|889.097.055
|% 2,80
|
|GSRAY
|2,66
|738.850.127
|% 5,56
|
|ASELS
|25,16
|688.732.649
|% 0,64
|
|THYAO
|9,72
|647.500.951
|% 1,25
|
|ECILC
|4,51
|545.803.457
|% 5,13
|
|GSRAY
|2,66
|738.850.127
|% 5,56
|
|YKBNK
|1,96
|384.814.705
|% 3,70
|
|ECILC
|4,51
|545.803.457
|% 5,13
|
|GARAN
|8,09
|889.097.055
|% 2,80
|
|TSPOR
|4,03
|412.523.339
|% 8,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2811
|8,3227
|% -0,91
|
|Frank
|6,8618
|6,9031
|% -1,04
|
|Riyal
|1,7674
|1,7763
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|38,27
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|34,15
|34,15
|1,31
|