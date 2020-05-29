***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 10:02
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847581
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
0
En Düşük
0
18:006,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
18:007,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
18:00376,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 376,90
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,98
|53.689.956
|% 4,27
|
|GSDHO
|1,76
|35.019.061
|% 4,17
|
|TRKCM
|3,34
|24.911.697
|% 3,21
|
|VERUS
|19,75
|9.736.138
|% 2,86
|
|SISE
|5,06
|55.717.448
|% 2,49
|
|IPEKE
|15,48
|507.150.180
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,53
|91.726.103
|% 0,00
|
|TMPOL
|7,02
|14.779.963
|% 0,00
|
|SASA
|10,48
|509.440.327
|% 0,00
|
|TATGD
|8,98
|93.221.364
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 0,00
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 0,00
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% 0,00
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 0,00
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3856
|8,4276
|% 0,20
|
|Frank
|7,0490
|7,0914
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,50
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.475
|1,30
|
|Tam
|2.517
|2.551
|1,40
|
|Yarım
|1.228
|1.241
|0,70
|
|Çeyrek
|614
|621
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,00
|
|B. Petrol
|35,74
|35,74
|-0,29
|