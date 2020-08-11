***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 13:25
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867940
BIST
13:131.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 26,01
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:137,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0915
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:138,5525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0632
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:13463,79
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -14,66
|Açılış
|: 463,79
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|KUTPO
|31,46
|16.228.518
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|192.450.591
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|65.101.256
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|7.682.212
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,21
|25.976.593
|% -8,73
|
|ASELS
|18,36
|1.055.654.645
|% 1,83
|
|THYAO
|11,38
|1.013.055.208
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,03
|721.311.240
|% 2,53
|
|GARAN
|6,84
|644.038.380
|% 4,11
|
|SISE
|6,16
|563.929.646
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,03
|721.311.240
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|266.506.576
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,92
|528.773.516
|% 3,36
|
|GARAN
|6,84
|644.038.380
|% 4,11
|
|SISE
|6,16
|563.929.646
|% 3,53
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2420
|7,2462
|% -1,25
|
|Euro
|8,5419
|8,5525
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,4646
|9,5121
|% -1,04
|
|Frank
|7,9033
|7,9509
|% -0,98
|
|Riyal
|1,9253
|1,9349
|% -1,31
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-40,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,64
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|-125,16
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-60,54
|
|Çeyrek
|745
|763
|-30,27
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,15
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,38
|