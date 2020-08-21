***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:15
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870610
BIST
15:151.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.119
15:157,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:158,6166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:15449,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -6,96
|Açılış
|: 449,99
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:15
|GARFA
|12,32
|15.887.922
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|OZBAL
|4,78
|53.446.400
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.005.615
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.752.851
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,84
|4.062.061.932
|% 4,09
|
|TUPRS
|94,00
|3.113.200.804
|% 2,17
|
|GARAN
|7,29
|1.125.046.224
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,16
|700.669.721
|% 1,57
|
|VAKBN
|4,46
|669.067.132
|% 3,48
|
|PETKM
|4,84
|4.062.061.932
|% 4,09
|
|YKBNK
|2,19
|461.044.535
|% 1,39
|
|ZOREN
|3,12
|571.086.098
|% 7,22
|
|EKGYO
|2,03
|356.444.360
|% 0,00
|
|GARAN
|7,29
|1.125.046.224
|% 2,10
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3152
|7,3189
|% 0,29
|
|Euro
|8,6086
|8,6166
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,4383
|9,4856
|% -1,85
|
|Frank
|7,8749
|7,9223
|% -1,67
|
|Riyal
|1,9205
|1,9301
|% -1,02
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-22,60
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,67
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.942
|3.018
|-77,08
|
|Yarım
|1.422
|1.460
|-37,28
|
|Çeyrek
|713
|730
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,31
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|-0,54
|