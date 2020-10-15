***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 11:32
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881902
BIST
14:191.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:197,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:199,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:19483,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 483,16
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:19
|PENGD
|6,71
|149.896.989
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.981.849
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.314.414
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.479.776
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.970.588
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|780.650
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|1.186.687.922
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,00
|1.053.437.306
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|953.655.100
|% 2,63
|
|ECILC
|7,12
|837.448.261
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,68
|700.965.253
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|953.655.100
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|1.053.437.306
|% -1,96
|
|PETKM
|4,80
|1.186.687.922
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,68
|700.965.253
|% -0,81
|
|ECILC
|7,12
|837.448.261
|% 3,19
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9366
|% 0,33
|
|Euro
|9,3018
|9,3075
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2147
|10,2659
|% -0,46
|
|Frank
|8,6467
|8,6988
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1085
|2,1190
|% 0,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,64
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|-14,57
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|-7,05
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,87
|
Seans Raporu
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