***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 10:37
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891346
BIST
11:521.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:527,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:529,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:52461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:52
|RYGYO
|6,71
|28.841.378
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.642.071
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.398.394
|% 9,85
|
|DYOBY
|13,09
|142.849.317
|% 9,45
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,48
|5.116.293
|% -6,86
|
|ORMA
|12,02
|31.180
|% -4,75
|
|TSKB
|1,98
|880.050.697
|% -3,88
|
|GARAN
|9,16
|488.289.963
|% -0,43
|
|PETKM
|4,33
|351.600.425
|% 1,64
|
|SISE
|6,98
|346.257.801
|% -0,14
|
|TKNSA
|15,97
|345.073.926
|% -0,99
|
|TSKB
|1,98
|880.050.697
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|155.419.306
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|247.363.391
|% 0,46
|
|PETKM
|4,33
|351.600.425
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,33
|107.651.075
|% 0,76
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7970
|7,8011
|% 0,38
|
|Euro
|9,4859
|9,4910
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,4347
|10,4871
|% 0,10
|
|Frank
|8,7230
|8,7756
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% 0,36
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-1,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-0,41
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-0,20
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,71
|49,71
|1,00
|