***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:54
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904707
BIST
16:201.497
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -39,13
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:207,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3998
En Düşük
7,3418
16:208,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:20437,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 437,29
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KONTR
|48,46
|200.974.302
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.294.938
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.799.567
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.131.057
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.780.652
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.655.359.884
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.750.921
|% -3,15
|
|GARAN
|9,27
|1.286.431.852
|% -2,63
|
|KRDMD
|6,82
|1.068.438.606
|% -1,16
|
|KARSN
|4,69
|948.050.154
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.750.921
|% -3,15
|
|ODAS
|3,99
|1.655.359.884
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|674.804.205
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,48
|422.847.421
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|331.398.372
|% -5,92
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,3998
|% 0,76
|
|Euro
|8,9589
|8,9639
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0907
|10,1413
|% 0,32
|
|Frank
|8,2841
|8,3340
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9637
|1,9735
|% 0,60
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,19
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-18,46
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-8,93
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,05
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 46 kaybederek (% -2.47 ) 1, 319
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, TACTR, INTEM, VAKFN, GLRYH, BTCIM, COSMO, SEKUR
-
16:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, MERIT, UZERB, AVHOL, YAPRK, SONME, SNKRN
-
16:31
LUKSK, TACTR, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
VKING, KFEIN, ESCOM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında