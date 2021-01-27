***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:33
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904925
BIST
15:311.496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -39,99
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
15:317,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3905
En Düşük
7,3418
15:318,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
15:31437,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 437,08
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:29
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|VAKFN
|9,08
|95.628.001
|% 9,93
|
|GLRYH
|11,00
|16.678.660
|% 9,56
|
|RTALB
|28,78
|216.079.921
|% 8,28
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.723.331
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|MRSHL
|342,10
|15.551.419
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.433.616.452
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,44
|1.320.650.216
|% -3,94
|
|GARAN
|9,29
|1.149.858.788
|% -2,42
|
|KRDMD
|6,86
|976.310.754
|% -0,58
|
|KARSN
|4,63
|837.222.560
|% -7,77
|
|EKGYO
|2,44
|1.320.650.216
|% -3,94
|
|ODAS
|4,00
|1.433.616.452
|% 1,27
|
|TSKB
|1,84
|499.333.460
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,48
|360.310.854
|% -1,33
|
|DOHOL
|3,80
|753.672.617
|% -5,94
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3799
|7,3876
|% 0,60
|
|Euro
|8,9441
|8,9480
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0945
|10,1451
|% 0,35
|
|Frank
|8,2845
|8,3344
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9640
|1,9738
|% 0,62
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-10,65
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.888
|2.931
|-23,00
|
|Tam
|2.883
|2.956
|-15,15
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-7,33
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,75
|55,75
|0,11
|
Seans Raporu
15:29
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